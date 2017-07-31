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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Zonguldak’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

31 Temmuz 2017 07:38

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İrfan K., idaresindeki 67 ZR 359 plakalı araç ile Ramazan İ., idaresindeki 67 AK 982 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevrede bulunan vatandalar tarafından durum 112 ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. 

Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi


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