Kaza merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi üzerinde meydana geldi . Edinilen bilgiye 195 promil alkollü olduğu öğrenilen Hasan H.(40) yönetimindeki 27 KH 593 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halinde olan, Fadim K. (40) yönetimindeki 42 BP 768 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alkollü sürücü Hasan H. otomobilde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Hasan H. ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kaza sonrası diğer otomobilde bulunarak yaralanan sürücü Fadim K. ve Fadime B.(47), Salihanur K.(17) ambulanslarla şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.