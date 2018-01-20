İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı



Kaza 24.00 sularında Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet G. idaresindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille Kandıra istikametine gitmekte olan Ahmet H. idaresindeki 41 PU 181 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 DE 2709 plakalı otomobilde bulunan Ahmet G., Zeynep G. çocuklar Yağmur G., Gülbiş K., Cansu K. ve Cihangir K. yaralandı. Kazaya karışan 41 PU 181 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Ortadan iki bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet H. şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sonrası yaralanan çocukların korku dolu gözler ile etrafı seyretmesi görüldü. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince İzmit’teki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımı ile kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.