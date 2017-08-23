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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı |Malatya haberleri

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı |Malatya haberleri

23 Ağustos 2017 00:29

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir istikametine giden Mehmet Hatun yönetimindeki 44 AN 135 plakalı otomobil ile Halil Kaysı idaresindeki 06 FB 4887 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüleri Mehmet Hatun, Halil Kaysı ile Arjin Hatun, Dicle Hatun, Funda Hatun'a ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. Yaralılar daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: kaza, Malatya


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