İki otomobil kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskisar Feribot Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf K. idaresindeki 34 GR 7259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı şeridinden gelen Berna K. yönetimindeki 34 TC 5832 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobillerde bulunan Berna K., Yusuf K., Nurşen K., Gülşen S. ve Zübeyde O. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

