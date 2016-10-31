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İki otomobil peş peşe dereye uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

Kastamonu’da peş peşe iki otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi öldü, 8 kişide yaralandı.

İki otomobil peş peşe dereye uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

31 Ekim 2016 06:35
İki otomobil peş peşe dereye uçtu: 3 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seydiler’e bağlı Yayla Mahallesinde Cevizci Köyü yol ayrımında kar yağışının ardından kayganlaşan yolda Mustafa Ay (30) idaresindeki 37 LD 616 plakalı otomobil, ışık donanımı bulunmayan kavşakta yönünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Yaklaşık 5 dakika sonra kaza yerinden geçen Mehmet Ali Çınar (61) yönetimindeki 37 DY 540 plakalı ve içerisinde öğretmenlerin bulunduğu otomobil de, kazaya baktığı esnada yine ışık donanımı bulunmayan kavşakta yönünü kaybederek yoldan çıktı ve aynı dereye uçtu.

Kazada Mustafa Ay idaresindeki otomobilde bulunan eşi Fatma Ay (28), 7 yaşındaki kızı Gizem Ay ve babası Salih Ay (64), araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Mustafa Ay ile kızı Elif Nur Ay (15) ve oğlu Salih Can Ay (11) yaralandı. İkinci kazada da sürücü Mehmet Ali Çınar ile otomobilde bulunan Satı Daşçıoğlu (42), Naim Kayıkçı (46), Vehbi Küçükçüoğlu (44) ve Ahmet Vedat Güler (45) yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımlarıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Elif Nur Ay’ın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralılarının vücutlarında kırıklar oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını Fatma Ay, Gizem Ay ve Salih Ay, sıkıştıkları araç içerisinden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Devrekani Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza yerine gelen vatandaşlar, ışık donanımı olmadığı için kavşakta çok sayıda kazanın yaşandığını ve daha öncede aynı dereye araçların uçması sonucu ölümlerin yaşandığını ifade ettiler.

Ayrıca kazada yaralanan Satı Daşçıoğlu’nun Kuzeykent İlkokulu Müdür Yardımcısı olduğu, diğer yaralılar Mehmet Ali Çınar, Naim Kayıkçı, Vehbi Küçükçüoğlu ve Ahmet Vedat Güler’in de Kuzeykent İlkokulu’nda öğretmen oldukları ve mantar toplamaktan döndükleri öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu


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