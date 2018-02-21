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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada araçlarda büyük madde hasar meydana geldi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

21 Şubat 2018 00:48

Kaza, Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen Harun A. idaresindeki 81 BR 325 plakalı otomobil ile Hasan Ç. idaresindeki 81 FN 332 plakalı otomobil Metek Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücü Harun A., Hasan Ç. ile Furkan A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavileri yapılmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası belli bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Ali Yıldız

Etiketler: düzce

 

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