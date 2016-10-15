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İki saatte 200 çuval çöp çıkardılar

Antalya Konyaaltı sahilinde deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar iki saatlik çalışmada 200 çuvala yakın çöp topladı. Denizden çıkartılan malzemeler arasında bisiklet gövdesi bile olması dikkat çekti.

İki saatte 200 çuval çöp çıkardılar

15 Ekim 2016 12:18

Sivil Düşünce Platformu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle her yıl yaz sezonunda 100 binlerce misafire ev sahipliği yapan Konyaaltı Falezlerde deniz dibi temizliği yapıldı. Profesyonel 50 dalgıcın katıldığı temizlik çalışmalarında, tur teknelerinden denize düşen ve atılan lastikler çıkartıldı. 50 dalgıç kısa süre içinde ellerinde çuvalları doldurarak kıyıya çıktı. Dalgıçların çıkardığı çöpler, Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik personeli ve gönüllü öğrenciler tarafından taşındı. Çuvallarda, özellikle bira şişesi, plastik şişe, çeşitli demir parçaları, lastik, bisiklet gövdesi gibi materyallerin olduğu görüldü. Dalgıçlar iki saatlik çalışmada 200 çuvala yakın çöp topladı. Öte yandan bir grup öğrencinin de sahili kıyıdan temizledikleri görüldü.

Antalya Sivil Düşünce Platformu Başkanı Hidayet Gültekin, ‘Deniz temiz olmazsa, turizm olmaz’ başlıklı deniz temizleme etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlediklerini aktaran Gültekin, “ Gönüllülerden oluşan bir ekip ve 50 profesyonel dalgıç deniz altında temizlik yapıyor. İki gazi dalgıcımız var. Çuvallar dolusu çöpler deniz içinden çıkmaya başladı. Bisiklet gövdesi, cam, plastik şişe, araç lastiği, poşetler ilk çıkan çöpler arasında yer aldı. Bu çöplerin denizde yer almaması gerekiyor. Temizlemekten ziyade nemli olan denizi kirletmemektir. Denizin, doğanın kirletilmesine ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Etiketler: antalya, Konyaaltı


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