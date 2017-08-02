İki şehir magandası yüzünden bir çocuk babası hayattan koptu

Bursa'da uydu sistemleri işiyle uğraşan Behçet Çalışkan ve iki arkadaşı hafta sonu balık tutmak için Çanakkale'ye gitti. Pazar günü dönüşte İzmir-Bursa yolunda sıkışık trafikte güvenlik şeridinden ilerlemek isteyen bir araca yol vermeyince tartışma çıktı. Zanlılar, Çalışkan'ın kullandığı aracın önünü keserek ona ve iki arkadaşına beyzbol sopasıyla saldırdı. Çıkan kavga sebebiyle yol trafiğe kapanırken, olayın büyümesini diğer sürücüler önledi.

Kavganın olduğu Karacaoba köy kavşağında bulunan Jandarma ekipleri yolun karşı tarafında bulunan iki şehir magandasını gözaltına alarak jandarma aracına götürdü. Behçet Çalışkan da kendilerine saldıran şahıslarla ilgili bilgi vermek üzere yolun karşı tarafına geçti. Daha sonra kimlik almak için aracının bulunduğu tarafa doğru geçmek isteyen Çalışkan, İzmir yönüne giden bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölümlü kaza sonrasında jandarmanın elinde bulunan iki şehir magandası ise koşarak yolun karşısına geçip araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ölen Behçet Çalışkan'ın olay anında yanında olan arkadaşları Mümin Öztürk ve Ercan Özgür, olay yerinde tüm yaşananları anlatıp kaçan iki şehir magandasının bir an önce yakalanmasını istedi.



Pazar günü Çanakkale'den balıktan döndüklerini belirten Mümin Öztürk ve Ercan Çalışkan, "Karacabey yolundan Bursa'ya doğru trafik sıkışıktı, bir araç güvenlik şeridini kullanarak ilerlemek istedi. Biz de onun güvenlik şeridini kullanmasını engelledik. Bu araç bizi taciz etmeye devam etti ve yolun genişlediği alanda önümüze kırdılar. Araçtan iki kişi çıktı ellerinde beyzbol sopaları vardı. Bize saldırdılar ve aramızda kavga çıktı. Kavgayı araya giren diğer sürücüler ayırdı. Kavga ettiğimiz yolun karşı tarafında bulunan jandarma ekipleri iki şahsı alıp yolun karşısında bulunan araca götürdü. Daha sonra arkadaşımız Behçet Çalışkan da jandarmanın olduğu tarafa bilgi vermek için geçti. Daha sonra aracına kimliğini almak için döndüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Behçet Çalışkan'ın hayatını kaybetmesi üzerine iki şehir magandası jandarmanın elinden kaçarak yolun karşısındaki araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Olaya sebebiyet veren bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz" dediler.

Burak Türker