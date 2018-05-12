İki servis çarpıştı, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Karakaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Özköse idaresindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, Yavuz Demir yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yol kenarındaki meyve bahçesine savrulan işçi taşıma servislerinde bulunan iki şoförün yanı sıra Şükriye T., Nuriye Y., Sündüs Ç., Makbule Ş. ve Nimet İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.