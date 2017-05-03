İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Mirza Çelebil mahallesi Mirza Çelebi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mustafa H. ile ‘Zor’ lakaplı Muhammed K. arasında bir tartışma yaşandı. Kavganın bir anda büyüyüp alevlenmesiyle ‘Zor’ lakaplı Suriye uyruklu Muhammed K. cebindeki bıçağı çıkarttı. Daha sonra Mustafa H.’yi 6 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinden bir ekmek fırınınA giden Mustafa H. oradaki çalışanlardan yardım istedi. Yardım istemesi üzerine fırın çalışanları sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa süre sonra zanlı Muhammed K.’yı yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Süleyman Cenk İdaye

