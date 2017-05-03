Diğer
Kategoriler

İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Adana’da Suriye uyruklu bir kişi 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

03 Mayıs 2017 08:42
İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Mirza Çelebil mahallesi Mirza Çelebi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mustafa H. ile ‘Zor’ lakaplı Muhammed K. arasında bir tartışma yaşandı. Kavganın bir anda büyüyüp alevlenmesiyle ‘Zor’ lakaplı Suriye uyruklu Muhammed K. cebindeki bıçağı çıkarttı. Daha sonra Mustafa H.’yi 6 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinden bir ekmek fırınınA giden Mustafa H. oradaki çalışanlardan yardım istedi. Yardım istemesi üzerine fırın çalışanları sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa süre sonra zanlı Muhammed K.’yı yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Süleyman Cenk İdaye
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!