İki taban da ittifak istiyor

Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti ve MHP arasında daha önce sonlanan yerelde ittifak görüşmelerinde ikinci tur başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Dün partilerinin grup toplantılarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran iki liderden de ittifakın devamına ilişkin sıcak mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının çıkışında gazetecilerin Bahçeli'nin sözleri ve bugünkü görüşme ile ilgili sorusuna, “Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum” cevabını verdi.

MHP Lideri Bahçeli de görüşmenin gündemi ile ilgili, “Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Yolunu şaşıran varsa tasfiye edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi. Partilileri uyaran Erdoğan şunları kaydetti: “Milletimizin hizmetkârlığına talip olduğumuz bu yolda çalışacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz, yolunu şaşıran varsa tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bir göreve kimi zaman 2, kimi zaman 12 kişi talip olur, bir kişi sonunda işi üstlenir. Adayımız belli olduğunda tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kim ki ‘Ben aday gösterilmedim' diyerek kendisine başka mecra arıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamıştır. Aynı şekilde ‘Benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir. ‘Ben niye şuradan aday gösterilmedim?' diyorsa önce nefsi muhasebesine girsin. ‘Sen şurada adaysın denilince' o da ‘eyvallah' der, çalışmaya başlar.

‘Üç dönemden fazla olmayacak' dedik. Ancak başarılı gördüğümüz arkadaşları farklı yerlerde istihdam edebiliriz dedik. ‘Ben de başarılıydım ama ben niye istihdam edilmedim' havasına girenler varsa senin değer noktasındaki sıkalanla merkezin sıkalası farklı olabilir. Üç dönem görev yaparken; her şey iyi güzel de aday gösterilmeyince niye bozuluyorsun? Bu partide hiç kimsenin ‘ben' deme hakkı yoktur. AK Parti, ‘ben' partisi değil; ‘biz' partisidir. Üzerinde en küçük şaibe olan hiç kimseden ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yaptığını bilmelidir. AK Partiyi teşkilatlarının adayları gözden geçirmelerini istiyoruz. Genel başkan olarak bizim her şeyi anında görmemiz, müdahale etmemiz mümkün olmayabilir.”

SİZ BUNLARI BİZİM KÜLAHIMIZA ANLATIN

“Çevrecilik adı altında yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler gelip bu millet bahçelerine bakarak, gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında, bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şuanda cezaevinde olan birçok kişi, bunlar arasında akademisyenler de var, gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklamalar yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Şimdi, bu kişiler içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde benzer şeyler olduğu zaman feryat figan... Gidin siz bunları bizim külahımıza anlatın. Bunların gündemlerinde hâlâ ‘Biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız?' bu var. Ülkemizi karıştıramayacaksınız, bölemeyeceksiniz bunu böyle bilin.

Türkiye Gazetesi