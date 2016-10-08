İzmir’e açılışlar için gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonraki programı Çiğli’de oldu. Çiğli Evka 2’de bulunan Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende; Pelikan Sosyal Tesisleri, Düğün Salonu, Toplantı Salonları, Kafeterya, Spor Salonu ile 9 parkı hizmete açıldı. Burada konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ’’İzmir gerçekten de sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatle izlediği kentlerden birisidir. Sağlıklı bir kentleşme süreci var. Olağan üstü bir büyüme süreci var. Çalışıyor üretiyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor Dolayısıyla Türkiye’nin göz bebeği. Bütün bu çalışmaların ana noktasını da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oluşturuyor. İzmir’de görev yapan, halkın desteğini alan, sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum’’ dedi.

"İKİ TEMEL SORUN İÇİN ANNELERE SÖZ VERİYORUM"

Cumhuriyet ve Atatürk’ünü vazgeçilmezleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ’’Türkiye’nin huzura birlikte yaşamaya barışa ihtiyacı var. Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. Bütün yurttaşlarıma söylüyorum biz hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamadan herkese hizmete etmek istiyoruz. Türkiye’de annelerin iki temel derdi var. Birincisi oğullarını askere gönderen anneler, ne zaman sağlıklı eve dönecek diye bekliyor. İkincisi çocuklarına iş arıyor, bulamıyor. İki temel sorun için annelere söz veriyorum. CHP iktidarında bu iki sorunu çözeceğim. Barışı, huzuru getireceğim. Ayrımcı bir dil kullanmayacağım’’ dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Menemen ve Bergama’daki açılışlara gitti.