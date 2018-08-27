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İki temizlik işçisinin ağır yaralandığı korkunç kaza kameralarda

İzmir’in Karaburun ilçesinde yol kenarında bulunan iki temizlik işçisine çöp konteynerini alacağı sırada arkadan aşırı hızla gelen bir araç çarptı. Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, kazayla iki işçi ağır yaralandı.

İki temizlik işçisinin ağır yaralandığı korkunç kaza kameralarda

27 Ağustos 2018 17:10
İki temizlik işçisinin ağır yaralandığı korkunç kaza kameralarda - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Karaburun ilçesi Mordoğan’da meydana geldi. Taşeron bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan iki işçi, yol kenarında bulunan bir çöp konteynerinin içini çöp kamyonuna boşaltmak için yol kenarında durdu. Aşırı hızla gelen dikkatsiz bir aracın sürücüsü, otomobiliyle çalışan işçilere çarptı. Kaza sonrası iki işçi, ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen ekipler, işçileri hemen hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Korkunç kaza kamerada 

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntüde iki işçinin çöp konteynerini almak için kamyonun arkasından indiği görülürken, arkadan oldukça hızlı gelen aracın işçilere çarpma anı da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şoförün dikkatsiz bir biçimde işçilere çarptığı açıkça görülüyor.  

Serdar Yılmaz

 

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