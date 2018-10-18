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İki teröristin etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı

İki teröristin etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı
İki teröristin etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı

Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir’in etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı.

İki teröristin etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Kömür beldesinde Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde izi bulunan 4 kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırılmıştı.

Köşeye sıkıştırılan teröristlerle girilen çatışmada Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçe nüfusuna kayıtlı Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile Adıyaman'ın Gerger ilçe nüfusuna kayıtlı Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi cep telefonları tarafından kaydedildi. 

Kaydedilen videoda kahraman askerlerin titiz ve dikkatli bir şekilde teröristlere yaklaştığı gözlerden kaçmadı.  

Cihan Kizir
 

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