İki ülke işbirliğini daha da ilerletecek

Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’i Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmişlerdi. İki ülkeden Bakanların da katıldıkları ve samimi bir ortamda geçen ikili görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında yeniden canlanan ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildiği ve başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ivme kazanan ikili işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik ortak irade bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

Görüşmede Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, Topkapı Ziyareti sırasında Kutsal Emanetler bölümünün istisnai olarak açılmış olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek Başbakan Yıldırım’ı da kısa sürede Özbekistan’ı ziyarete davet ifade edildi.

Görüşmenin ardından her iki ülkeden bir grup yatırımcı işadamının katıldıkları iş toplantısına geçildiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, Türkiye’den işadamlarını dinlediği ve Özbekistan’a davet ederek, ekonomik ilişkilerin süratle geliştirilmesi iradesini dile öğrenildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in 20 yıl aradan sonra gerçekleşen ve sıcak bir atmosferde geçen ziyareti, Ankara ve İstanbul temasları ile birlikte değerlendirildiğinde, iki ülke ilişkilerinin canlandırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bir dönüm noktası teşkil etti.