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İki ülkeden flaş açıklama! Tamamen ele geçirildi

Suriye ordusu, terör örgütü DEAŞ’ın son güçlü kalesi olan Deyrizor'un kontrolünü tamamen ele geçirdi. Öte yandan, Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olarak bilinen El Kaim'i DEAŞ'ın elinden aldığını açıkladı.

İki ülkeden flaş açıklama! Tamamen ele geçirildi

03 Kasım 2017 11:25

Suriye ordusu yıllardır kuşatma altındaki Irak sınırındaki Deyrizor şehrini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı. Suriye ordusu tarafından yaklaşık bir aydır süren operasyonlar sonunda DEAŞ’ın Suriye’deki en büyük kalesi olan Deyrizor kentinde kontrolün tamamen ele geçirildiği duyuruldu. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Şehir terörizmden tamamen kurtuldu” dendi. Son nüfus sayımına göre yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Deyrizor'un büyük kısmı, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolündeydi. 

Irak kuvvetleri de Kaim kasabasının kontrolünü ele geçirdi 

Öte yandan, Irak ordusu da terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olarak bilinen El Kaim'i DEAŞ'ın elinden aldığını açıkladı. Irak ordusunun DEAŞ'la üç yıldır devam eden mücadelesi sonucu, 2014 yılından beri Irak topraklarının üçte birini elinde bulunduran DEAŞ’tan topraklarının çoğunu kurtardığı belirtildi.

 

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