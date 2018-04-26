İki yaka tek ses: Kutü'l Amare

1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu'nun Irak Cephesi Kut bölgesinde, Halil Kut Paşa Komutasında kazanılan ve İngilizlerin Türk tarih kitaplarından kaldırttığı Kutü'l Amare Zaferi'nin 102’nci yılı sebebiyle "Unutulan Zafer - Kutü’l Amare’nin Ardından" konulu panel gerçekleşti. Esenler Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi'nin "İki Yaka Tek Ses" sloganıyla düzenlediği panel, Yıldız Sarayı Şale Manej Konferans Salonu’nda yapıldı. TV Programcısı Pelin Çift’in moderatörlüğünde yapılan panele Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Tarihçi - Yazar Muzaffer Albayrak konuşmacı olarak katıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın da katılımcı olduğu panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

‘‘Çok anlamlı bir programa ev sahipliği yapıyoruz’’

Panele katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Türkiye’de milli ve yerli ruhun en yüksek derecede kendisini hissettirdiği ve siyasal anlamda da bizim en güçlü olduğumuz iki temel ilçe Sultanbeyli ve Esenler’dir. Bu ‘İki Yaka Tek Ses’ projesini ortaya çıkaran belki de en önemli ayrıntılardan bir tanesi budur. Bu güçlü yerli ve milli ruhu hissettiğimiz ve demokrasiye sahip olan bu ilçede böyle bütünleşik programlar yapılsın diye yola çıktık. Çok anlamlı bir programa ev sahipliği yapmış olduk. Biz Çanakkale zaferini tüm içtenliğimizle yaşayan bir milletiz’’ dedi.

‘‘Kutü’l Amare belki de batının en büyük yenilgisidir’’

Tarihimizin unutturulduğunu ifade eden Başkan Göksu, 2Fakat ne hikmetse geri dönüp baktığımızda tarihimizde o kadar gurur duyacağımız sahneler var ki bir kısmı unutturulmuş. Kutü’l Amare belki de batının en büyük yenilgi tarihinden bir tanesidir. Bu yenilginin tarihte zihinlerimize çok fazla yer etmemesi, çok fazla toplumumuzun hafızasında yer etmemesi nedeni unutturulmasıdır’’ diye konuştu.

Fethiye Mutaf - Alper Suat Tutaşı