675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; 2’si general 39 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli meslekten ihraç edilenler listesinden çıkarıldı. Ayrıca TBMM'de 32, Yargıtay'da 183 personel memurluktan çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 31, AFAD'da 1, TBMM'de 3 personel göreve iade edildi. Bin 82 Emniyet personelinin rütbeleri alındı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile içerisinde Özgür Gündem Gazetesi’nin de bulunduğu bazı gazete ve basın yayın kuruluşları kapatıldı.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı. Bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetlerinin alındığı ve yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerinin de sona ermiş sayılacağı bildirildi. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği kaydedildi.

Kararname ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdiği ve 10 gün içinde 14.6.2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılacağı ifadesi yer aldı.

158 kişinin öğrencilikle ilişkisi kesildi

Kararnameye göre yurt dışında eğitim gören öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen ve FETÖ’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen 158 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Caner Ünver

