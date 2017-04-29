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İki yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki yeni KHK yayımlandı

29 Nisan 2017 19:41

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre; aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. KHK’larla birlikte TBMM’den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, YSK’dan 6, HSYK’dan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanetten 201, RTÜK’ten 2, SPK’dan 23, Adalet Bakanlığından bin 127, Dışişleri Bakanlığından 19 kişi ihraç edildi.

8 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

689 sayılı KHK ile daha önceki KHK’larla görevden ihraç edilen 18 akademisyen de görevine iade edildi. 

Caner Ünver

Etiketler: KHK, Resmi Gazete


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