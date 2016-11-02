Hayrabolu Kuşçular Derneğinde düzenlenen mezada, Tekirdağ, Kırklareli, Afyon, Çanakkale, çevre ilçelerden ve mahallelerden gelen güvercin severler katıldı.

Güvercin sevenlerin bir araya geldiğini söyleyen Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz, yaptıkları mezat ile katılan herkesin güvercinlerini görücüye çıkardıklarını belirtti. Çakmaz, "Düzenlediğimiz mezatta güvercin meraklıları il ve ilçelerden gelerek büyük bir katılım sağlıyor. Pazar akşamları düzenlediğimiz mezatta güvercinlerini satmak isteyenler burada toplanıyor. Yetiştiriciler ellerindeki kuşları satarken, alıcılar da evlerine beğendikleri güvercinleri alarak dönmenin keyfini yaşıyor " dedi.

Satışı izlemeye gelen yıllardır evinin çatısında güvercin besleyen Selçuk Alçiçek ise, "Buraya her hafta geliyoruz, burasının ayrı bir heyecanı var. Çevre illerden ve ilçelerden de onlarca güvercin meraklısı olan arkadaşlarımız var. İçimizden gelen bir sevgi olsa gerek" diye konuştu.