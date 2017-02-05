Yaklaşık 20 yıldır tespih satan Şevket Tunç'un dükkanında onlarca çeşit arasında yer alan 200 yıllık kehribar taşından yapılmış tespih, koleksiyonerlerin ve tespihseverlerin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen kehribar taşlarıyla imal edilen iki asırlık tespih, 10 bin TL'ye satılıyor. Şevket Tunç, 10 bin TL'lik tespihin bazı müşterileri tarafından yüksek bulunduğunu ama tespihten anlayanlar için çok pahalı olmadığını ifade etti. Tespihin ikinci el araba fiyatında olduğunu belirten Tunç, araçların kazada parçalanarak kullanılmaz hale gelebildiğini, kaza yapan bir aracın tenekeden ibaret olduğunu söyledi. Tunç, tespihin ise taşlarının nadir bulunan kehribar taşından olduğunu ve her taşın ülkenin farklı bölgesinden getirildiğini kaydetti. Tespih her çekildiğinde verdiği haz ve duygunun bambaşka bir zevk olduğunu kaydeden Tunç, 50, 100 bin TL'ye de tespih bulunabileceğini ifade etti.