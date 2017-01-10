İkinci el araç alacak vatandaşların hasarlı ya da arızalı araç almak en büyük korkuları arasında yer alıyor. Kazasız diyerek satılan araçları alan müşteriler bir süre sonra acı gerçekle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer ise ikinci el araç alınırken, mutlaka garanti veren bir ekspertize gösterilmesi konusunda uyarıyor. Konuyla ilgili konuşan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araç alınırken satıcılara pek güvenilmemesi gerektiğini kaydetti. Bir çok kez satıcılar tarafından kandırılan müşterilere şahit olduklarını belirten Tosun, “Biz ekspertiz firmaları aracın her noktasını kontrol edip, dosya halinde müşteriye veriyoruz. Yaptığımız kontrollerin garantisini de veriyoruz. Satacağı zaman herhangi bir sıkıntı olursa, mağduriyetini gideriyoruz. Aracın ilk önce motor performansını ölçüyoruz. Amortisör, fren testlerini yapıyoruz. Kaportasına bakıyoruz. Defransiyelinde sıkıntı var mı? Bunların hepsi ayrı ayrı kontrolden geçiyor. Müşteride aldığı aracın ne durumda olduğunu anlıyor. Bu hizmeti verip, kaportacı veya motorcu olmayan arkadaşlar var. Dışarıda eksper yazılıyor diye tercih ediliyor. Ancak içeri girildiğinde kimin yaptığı bilinmiyor. Ustalık belgesi var mı diye sorulmuyor. Maalesef bu bir kayıp. Biz profesyonel kişilerle çalışıyoruz. Ustalarımızın belgeleri tamdır. Şehir merkezine yakın bir konumda olmak vatandaşımızın da daha kolay ulaşmasını sağlıyor” dedi.

Aydın Sarıoğlu - Selim Kuşcu