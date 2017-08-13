İkinci el elbiselerle sanata destek oluyorlar

Eskişehir Adalar bölgesinde bulunan bir sanat atölyesi insanların kullandığı ve daha sonra çöpe atılmadan bağışlanan ya da satılan ikinci el elbiselerini bir grup genç sanatçılar tarafından toplanıp geri dönüşüm yapılarak yeniden satılıyor ve kazanılan parayı sanat atölyesinin masrafı için kullanılıyor. Atölyenin grup lideri Servet Erkan, kazanç elde etmek için böyle bir sanatsal faaliyete başlamadıklarını, ancak masraflarının karşılanması için bir yol bulmaya çalışırken geri dönüşüm fikrinin gündeme geldiğini anlattı. Erkan, “Sanat atölyemiz açılınca finansmanı için neler yapabiliyoruz diye düşünüyorduk. Çünkü çok düşük ücretler aldığımız atölyemizin geliri ile kiramızı ödemek bile mümkün değildir. Benim önceden geri dönüşüm işlemleriyle ilgim ve bilgim vardı. Ondan aklıma geldi ve hemen komşularımızdan ikinci el elbiselerini toplayıp bunlar belli sistemler üzerinden artık giyinebilecek hale getirerek satmaya başladık. Baktık ki insanların ikinci el eşyalarına çok istek var. Kendileri hem bağışlamaya, hem de satın almaya da başladılar. Ondan sonra yavaş yavaş yeni bir mağaza açtık. Çok şükür buradaki kazançlarımı atölyemizin kirası, tiyatro ve müzik topluluğunun faaliyetleri, sanat aktarımına kullanıyoruz. Biz burada ikinci el elbiselerini alım ve satımını yapıyoruz. İki taraftan bu bir sanatsal ve maddi kazanım ve aktarım oluyor” dedi.

1 TL ile 5 TL arasında satın alınıyor

Sanat Atölyesinin masraflarını kazanıp aktarılmak amacıyla kurulan ikinci el mağazası insanlardan 1 TL den başlayıp 5 TL’ye kadar eski elbiseleri satın alabiliyorlar. Grup lideri Erkan ise “Biz 1 TL ve 5 TL arasında elbiseleri alıyoruz. Aldıklarımızı düzenleyip tamirini, bakımını yapıp ya satıyoruz ya da kurulduğumuz özgür sepet dönüşümde insanlara bedava dağıtıyoruz. Lakin bize daha çok bağışlayanlardan geliyor. Onlar da sanat atölyemizin ayakta kalmasını istiyorlar. İkinci elden sanata destek kapsamında bulunan vatandaşlar, kullandığı elbiselerini bağışlayarak veya beğendiği elbiselerini satın alarak Eskişehir’de sanatın ayakta kalmasını istiyorlar. Biz ise sadece insanların bu istediklerini aktarmak için bir aracı olmaya çalışıyoruz" diye belirtti.

Sanat atölyesi artık iyi yürüyor

Müzisyen ve takim lideri Servet Erkan, yaklaşık 7 ay önce başlayan sanat atölyesinin, başta sadece gönüllü olarak gelen 5 kişilik bir takim sanatçılar tarafından başlandığını, kazanca denge kurmak için 2 ay önce kurulan ikinci el elbiselerini alış veriş mağazası sayesinde sanat atölyesinin artık iyi bir şekilde yürüdüğünü ifade etti. Erkan, şunları söyledi;

"Bizim burada artık tiyatro, ritm, müzik dersleri ile geleneksel dansların dersleri veriliyor. Yaklaşık 50 civarından öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler çok düşük bir fiyatta kayıt olup ve istediği saatte gelip burada hem dersini alabiliyor. Yani belli saatimiz dışında atölyemiz öğrencilere her zaman açık. Çünkü burada bizim hedefimiz para kazanmak değil, sanat öğrenmek, öğretmek ve destek olmaktır.”