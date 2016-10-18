Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’de ikinci el eşya satan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan arama izni alan polis ekipleri, iş yerine dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 335 kilogram esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekiplerinin, iş yerini 4 ay önce kiralayan ve birçok suçtan kaydı olan H.Ö.’yü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ele geçirilen esrar ise İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde basın mensuplarına gösterildi.



Tugay Saday

