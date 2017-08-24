İkinci el kıyafetler çöpe değil kumbaraya

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede 52 noktaya yerleştirilecek kumbaralardan toplanan kıyafetler, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olanlara dağıtılacak.

İlk etapta ilçede belirlenen 52 noktaya konulacak olan kumbaralardan ilki Kadıköy Belediyesi bahçesine yerleştirildi. Kumbaralara bırakılan kıyafetler bu iş için tahsis edilen iki adet toplama aracıyla toplanacak. Toplanan kıyafetler daha sonra kullanılabilir olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrılacak. Kullanılabilecek olanlar, ihtiyacı olanlara ulaştırılacak. Kullanılacak durumda olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilecek.

Açık Gardırop 17 yıldır hizmet veriyor

Kadıköylüler ayrıca ikinci el kıyafet bağışlamak istediklerinde de ilgili iletişim numaralarından bu konuda çalışan görevlilere ulaşabilecek. Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı Çağrı Merkezi’ne giysi ayakkabı tekstil eşyası bağışlamak için başvurulabiliyor.

Bu arada Kadıköy Belediyesi 17 yıldır uyguladığı Açık Gardırop 2'nci El Giysi Mağazası ile Kadıköylülerin verdiği destekle binlerce malzemeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açık Gardırop 2'nci El Giysi Mağazası Salı günleri erkek evsizlere Çarşamba günleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yapıyor. Açık Gardırop'un adresi ise şöyle: Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak Sadıkoğlu Plaza 4 No 2/3.