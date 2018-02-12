İkinci el oto pazarında bahar şenliği erken başladı

Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı baharın yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler yaşadı. Yaklaşan bahar ve yaz için araç almak isteyen vatandaşlar ikinci el satışlarını arttırdı. Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü.

Pazara araç satmaya gelen vatandaşlar, ellerindeki otomobilleri satarak pazardan mutlu şekilde ayrıldı. İkinci el pazarında fiyatların yüksek seyretmesine rağmen vatandaşlar ikinci el otomobillere büyük ilgi gösterdi.

Bu hafta satışların geçtiğimiz haftalara göre daha iyi olduğunu söyleyen ikinci el otomobil satışı yapan vatandaşlar, "Bu hafta satışlardan çok memnunuz. Araçlarımızı satıyoruz. 2018 model sıfır otomobillerin fiyatlarına yapılan zamlar, 2017 model sıfır otomobillerin hemen hemen tükenmesi sebebiyle ikinci el hareketlendi. İki hafta öncesine kadar işlerimiz çok durgundu. Bu hafta işler çok güzel. Pazarda en çok 20 bin lirayla 40 bin lira arasındaki otomobiller satılıyor. Satışların artmasının en büyük sebeplerinden biri de baharın yaklaşması. Havalar ısınıyor vatandaşlar tatile gidecek. Herkes kendi aracıyla tatile çıkmak istiyor. O bakımdan ikinci el otomobil satışları arttı" dediler.

Burak Türker

