Diğer
Kategoriler

İkinci el telefon kavgası kanlı bitti

Sivas’ta satın aldığı 2. El cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışmada kanlı bitti.

İkinci el telefon kavgası kanlı bitti

11 Nisan 2018 00:19

Sivas’ta geç saatlerde meydana gelen olayda satın aldığı 2. El cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi S.A müşteri S.E’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. Ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırılan S.E burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı müşterinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken iş yeni sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.  

Tolga Şardağ - Veysel Korkmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç