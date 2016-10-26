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İkinci evliliklerde çocukların durumuna dikkat

Çiftlerin boşanmasının ardından çocukların durumunun önemli olduğunu belirten Uzman Psikolog Naciye Tokaç, ikinci evliliklerde çocukların psikolojik durumuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İkinci evliliklerde çocukların durumuna dikkat

26 Ekim 2016 12:18

Psikoterapist/Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, çocuğu olan çiftlerin boşanma sonrası birbirleri ile görüşmeye devam etmek zorunda olduğunu ve çocuk kiminle yaşıyor olursa olsun anne-baba görevlerini devam ettirmek durumunda olduğunu belirtti. "Anne-baba olmak sadece maddi gelir sağlanması veya belirli gün ve zamanlarda çocuğun yanında olmakla yetinmemeyi gerektirmektedir" diyen Tokaç, "Çocuğun; ebeveynine her istediği, ihtiyacı olan anlarda ulaşabileceğini ve yanında olabileceğini bilmesi önemlidir" dedi.

Boşanmaların ardından yapılan ikinci evliliklerde ise önceki eşten olan çocukların durumunun bazen karışıklık veya sorunlar ortaya çıkarmakta olduğunu kaydeden Tokaç, "Bu durum sorun olmaması gerekirken; özellikle her iki eşin de çocuğu olduğu durumlarda eşlerden birinin diğer eşin çocuğunu kabullenmekte sorun yaşayabileceği veya çocukların kendi arasında yeterince iyi anlaşamaması karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. İkinci evliliği yapmayı düşünen kişinin kendi çocuğu olsun veya olmasın müstakbel eşinin çocuğunu baştan kendi arzu isteğiyle kabul etmesi gereklidir. Eğer evleneceği kişinin çocuğu olmasını istemiyor veya cinsiyet ayrımları yapıyor ise bunu evliliğin başından bilerek böyle bir evlilik yapmamasını öneririm. Yapılan evliliklerde, evde çok da istemediğiniz, kabul etmek zorunda kaldığınız çocuğun yaptığı herhangi bir olumsuzluk kişinin gözünde büyüyerek çocuğa karşı olumsuz bakış oluşturmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"Pozitif ayrımcılık da bir ayrımcılık şeklidir"
Kendi çocuğuna yönelik kullanılan kuralların, yasakların evlenilen eşin çocuğuna karşı da aynen geçerli olmasının gerekli olduğunu söyleyen Tokaç, "Unutulmamalı ki; pozitif ayrımcılık da bir ayrımcılık şeklidir. Kural koyulmayan veya kurallar konusunda çocuğun ebeveyninden çekinilmesi durumunda evlilik yaşamında doğallıkdan uzaklaşılmış olacaktır. Oysaki evliliğinde kişinin kendisini özgür ve rahat hissetmesi, hem ev idaresi hem de çocuklar üzerinde söz hakkına sahip olduğunu hissetmesi gereklidir. Ancak böylece ikinci evliliğini yapan eş, yeni kurduğu ailesini sahiplenecektir" ifadelerini kullandı.

Tokaç, "İkinci evliliklerde çocukların durumu düşünüldüğünde en önemli konu ise önceki eşten olan çocukların diğer ebeveynleri ile görüşmeleri durumudur. Önceki eşlerden olan çocuklar ebeveynleri ile istediği veya ulaşmak istediği her an görüşebilmelidir. Ancak bazen ebeveynleri ile görüşme sonrası kural veya ev içi sorumluluklarda fikir farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise ikinci evliliğini yapan çiftler arasında sorunlar oluşturabilmektedir. Çiftlerin önceki eşler hakkında konuşmaması ve çocuklarına da ebeveyni hakkında olumsuz sözler söylenilmemesi bu durumun önüne geçebilecektir" şeklinde konuştu. 


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