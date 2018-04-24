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İkinci Geleneksel Modoko Bahar Festivali bahar coşkusuyla başladı

Türkiye’nin mobilya üretimi ve perakende satış konusunda akla gelen ilk merkezi olan ve mobilyanın Başkenti olarak da bilinen Modoko, müşterilerinin hayallerine bir kere daha katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

İkinci Geleneksel Modoko Bahar Festivali bahar coşkusuyla başladı

24 Nisan 2018 13:08

Birbirinden özel tasarımları ile zanaatın ve teknolojinin buluşma noktası olan Modoko, bugüne kadar milyonlarca kişinin evlerine imza atan 350 mağazası ile birlikte, bahar festivalinin sunacağı özel indirim kampanyalarını hayata geçirerek, müşterilerinin hem ceplerine hitap edecek hem de keyifle vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Çocuklar özgürleşecek, büyükler ise bahara merhaba diyecek 

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik’in önderlik ettiği 2. Geleneksel Bahar Festivali özelinde, birbirinden keyifli aktiviteler ve indirim kampanyaları müşterileri bekleyecek. Etem Özçelik, "Bu özel indirim kampanyasına katılacak olan Modoko’nun değerli mağazaları aracılığı ile dayanışma ve el birliği ile insanlara keyifle alışveriş yapma imkanı sağlamak istedik. Festival boyunca Modoko’da her yaştan müşterimizin zorlu geçen kış dönemini keyifle uğurlamaları ve bahara merhaba diyebilmeleri için birbirinden renkli organizasyon ve konserlerin Modoko’da yapılmasını istedik. Mağaza sahibi ve işletmecilerimizin bu özel dayanışması, gönül birliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sistemle müşterilerimiz diledikleri mobilya ya da aksesuarları, bütçelerine göre istedikleri mağazanın indirim uygulaması ile alabilecekler. Bizim formülümüz, zanaat, teknoloji ve dayanışmadır. Bu formülü gençlere de aktarabilmek bizlere keyif veriyor" dedi.
Modoko şimdiden keyifli bir bahar ayı ve bilinçli bir alışveriş imkanı vadediyor.  

 

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