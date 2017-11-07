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İkinci iş adamları davasında 24 tahliye

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan ikinci iş adamları davasında, 24 kişiye daha tahliye kararı çıktı.

İkinci iş adamları davasında 24 tahliye

07 Kasım 2017 20:56

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Denizli’de örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 88’si tutuklu, 16’sı tutuksuz ve 42’si aranan toplam 146 sanık hakkındaki davanın, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ki ikinci duruşmasının ara kararında 24 isme tahliye kararı çıktı. FETÖ/PDY’ye üye olmak, örgüte finans sağlamak, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanmak, KHK ile kapatılan derneklere üye olmak, sohbet toplantıları düzenlemek gibi iddialarla yargılanan sanıkların, örgütün dernek, şirket, okul ve dershanelerinde birlikte hareket ettikleri iddiaları yer alıyor.  

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü

 

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