Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 32 yaşındaki Ö.K. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katından atladı. Ağır yaralanan ve 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakınları ise, polis verdikleri bilgide Ö.K.'nin ikinci kattan atladığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer Ay

SAMSUN