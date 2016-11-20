Olay, bugün gece saatlerinde Naldöken Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte inşaat halindeki binanın ikinci katında oturan 19 yaşındaki Salih Yaman hava almak için pencereden aşağıya baktı. Pencereden baktığı esnada dengesini kaybeden Yaman, beton zemine düştü. Yaman’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman’a ilk müdahaleyi yaparak, Yaman’ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salih Yaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Abdülaziz Baydilli