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İkinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, inşaat halindeki binanın ikinci katından beton zemine düşerek ağır yararlanan 19 yaşındaki Salih Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

20 Kasım 2016 08:56

Olay, bugün gece saatlerinde Naldöken Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte inşaat halindeki binanın ikinci katında oturan 19 yaşındaki Salih Yaman hava almak için pencereden aşağıya baktı. Pencereden baktığı esnada dengesini kaybeden Yaman, beton zemine düştü. Yaman’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman’a ilk müdahaleyi yaparak, Yaman’ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salih Yaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Abdülaziz Baydilli


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