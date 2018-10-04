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İkinci Kuyu köpek vakası: 3 gün sonra kurtarıldı

İkinci Kuyu köpek vakası: 3 gün sonra kurtarıldı
İkinci Kuyu köpek vakası: 3 gün sonra kurtarıldı

İstanbul Ataşehir’de rögara düşerek 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren sokak köpeği, Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşanan olay, düştüğü kuyudan 11 gün sonra kurtarılarak ‘Kuyu’ ismi koyulan köpeği akıllara getirdi.

Ataşehir'de Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan su dolu bir rögardan ses geldiğini duyan vatandaşlar, Ataşehir Belediyesini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli hızlı bir şekilde rögarın bulunduğu bölgeye geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda bir sokak köpeğinin kuyuya düştüğü ve mahsur kaldığı tespit edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen itfaiye ile birlikte köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan uzun çalışmaların ardından 3 gün kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı. Yaşanan olay, geçtiğimiz yıl düştüğü kuyudan 11 gün sonra kurtarılarak ‘Kuyu' ismi verilen köpeği akıllara getirdi. Kuyudan kurtarılan sokak köpeği Ataşehir Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpeğe Veteriner Hekim Senem Aksoy tarafından müdahale edildi. Köpeğin eski sağlığına kavuşmasının ardından alındığı bölgeye bırakılacağı öğrenildi.  

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