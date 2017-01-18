Birinci turda yapılan oylamalarda nabız ölçüldü, ikinci turda ise paketin referanduma gidebilmesi için oy sayısının 330’un altına düşmemesi gerekiyor. İkinci turda, 18 maddelik paket üzerinde görüşme yapılmayacak. Sadece önerge verilirse, bunun üzerinde görüşme yapılacak. Maddelerin oylaması, gizli gerçekleştirilecek. CHP’nin karşı çıktığı paketin ikinci tur oylamasında da gerginlik bekleniyor.

AK Parti, günde 6-7 madde geçirerek cuma gününe kadar ikinci tur oylamaların tamamlanmasını planlıyor. Paketin Meclis’ten geçmesi halinde en geç hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı 1-2 gün içinde onaylarsa paket 26 Mart’ta halkoyuna sunulabilecek. Süreçte sarkma olursa referandum tarihi ötelenecek.