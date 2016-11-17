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İkinci tura çıkan 22 takım belli oldu

Pamukkale Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016 Halı saha Futbol Turnuvası’nda ilk tur maçları tamamlandı.

İkinci tura çıkan 22 takım belli oldu

17 Kasım 2016 17:50

Pamukkale’de 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016’da fikstür gereği maç oynamadan tur atlayan Kayıhan Teknikspor oldu. Rakiplerini yenerek eleyen Küçükderespor, Gözlerspor, Kaplanlarspor, Aziziye Osmanlıspor, Haytabey Avengers FC, Kervansaray FC, Bağbaşı Şirinler FC, Develi FC, Kalespor, Goncalı Avşar Gençlik, Cankurtaranspor, Dost istiklalgücü, Yeniköyspor, Çerkez Mahallesi Akköyspor, Karakovaspor, Anafartalar Altınayaklarspor, Atalar Muhallabiyespor, Dokuzkavaklar Reyhanispor, Karahayıtspor ve Pamukkale FC ikinci tura adını yazdırdı.

Pamukkale’de 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016’da ikinci tura çıkan takımlar. Küçükderespor,Gözlerspor, Kaplanlarspor, Aziziye Osmanlıspor, Bağbaşı Şirinler FC, Develispor, Haytabey Avengers, Kervansarayspor, Çerkez Mahallesi Akköyspor, Karakovaspor, Kalespor,Goncalı Avşar Gençlik, Goncalı Sancak Mehter, Cankurtaranspor, Dost İstiklalgücü, Yeniköyspor, Altınayaklarspor, Atalar Muahallebiyespor, Dokuzkavaklar Reyhanispor, Karahayıtspor, Pamukkale FC, Kayıhan Teknikspor

Eleme usulü oynanacak olan maçlar sonunda 6 takım adını 3. Tura yazdırmış olacak. 

Zekican Şenkaya

Etiketler: 22 takım, 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016 Halı saha Futbol Tu


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