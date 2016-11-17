Pamukkale’de 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016’da fikstür gereği maç oynamadan tur atlayan Kayıhan Teknikspor oldu. Rakiplerini yenerek eleyen Küçükderespor, Gözlerspor, Kaplanlarspor, Aziziye Osmanlıspor, Haytabey Avengers FC, Kervansaray FC, Bağbaşı Şirinler FC, Develi FC, Kalespor, Goncalı Avşar Gençlik, Cankurtaranspor, Dost istiklalgücü, Yeniköyspor, Çerkez Mahallesi Akköyspor, Karakovaspor, Anafartalar Altınayaklarspor, Atalar Muhallabiyespor, Dokuzkavaklar Reyhanispor, Karahayıtspor ve Pamukkale FC ikinci tura adını yazdırdı.
Pamukkale’de 4. Futbol Şöleni Sonbahar 2016’da ikinci tura çıkan takımlar. Küçükderespor,Gözlerspor, Kaplanlarspor, Aziziye Osmanlıspor, Bağbaşı Şirinler FC, Develispor, Haytabey Avengers, Kervansarayspor, Çerkez Mahallesi Akköyspor, Karakovaspor, Kalespor,Goncalı Avşar Gençlik, Goncalı Sancak Mehter, Cankurtaranspor, Dost İstiklalgücü, Yeniköyspor, Altınayaklarspor, Atalar Muahallebiyespor, Dokuzkavaklar Reyhanispor, Karahayıtspor, Pamukkale FC, Kayıhan Teknikspor
Eleme usulü oynanacak olan maçlar sonunda 6 takım adını 3. Tura yazdırmış olacak.
Zekican Şenkaya