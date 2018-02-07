İkinci Ulusal Bilim Kampı 12 Şubat'ta başlıyor

2'nci Ulusal Bilim Kampı başlıyor. Bu yıl ev sahipliğini Maltepe Üniversitesi ile İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi üstlendiği, ilk bölümü 12-14 Şubat 2018 günleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenecek kamp, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü yerleşkesinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Adnan Saygun Konferans Salonunda yapılacak açılış töreni ve 'STEM' seminerinin ardından üç gün boyunca proje okullarının öğrencilerine Maltepe Üniversitesi öğretim elemanları, 'Endüstri 4.0, Farmakoloji, Akıllı Şehir Planlaması ile Temiz ve Yenilenebilir Enerji' konularında bilgi verecek.

Bilim Kampına her okul yukarıdaki konulardan biriyle katılacağı açıklanırken; öğrenciler, çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmeye katkı sunacak. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmanın yanı sıra, öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Bilim Kampının çalışmalarının ilk bölümünün tamamlanmasının ardından, katılımcıların hazırlayacağı projeler, Maltepe Üniversitesinde oluşturulacak kurul tarafından incelenecek.

10-11 Mayıs 2018 günlerinde her bir kategoride ilk üç dereceye giren projeler düzenlenen sergide sergilenecek ve ardından da törenle öğrencilere ödülleri verilecek.

Yarışma takvimi şöyle;

Proje okullarından gelen başvuruların alınması 25.11.2017 - 12.01.2018

Bilim Kampı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 12 - 14 Şubat 2018

Öğrencilerin projelerini hazırlamaları 15.02.2018 - 13.04.2018

Hazırlanan projelerin Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesine gönderilmesi 16.04.2018 - 19.04.2018

Kategorilerinde ilk üçe giren projelerin belirlenmesi 24.04.2018 - 27.04.2018

Kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilerin, proje sergisi ve ödül törenine katılmaları için davet edilmesi 30.04.2018

Kategorilerinde ilk üçe giren projelerin sergilenmesi 10.05.2018 - 11.05.2018

Proje ödül töreninin yapılması ve kapanış 11.05.2018