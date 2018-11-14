Marmara Üniversitesi tarafından organize edilen İkinci Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi bugün başladı. 14-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongrede eczacılığın temel meslek bilimleri, eczacılık teknolojisi, klinik eczacılık, farmastik biyoteknoloji, eczacılık işletmeciliği, ilaç endüstrisi, kozmetik, patent, Ar-Ge konularında güncel bilgiler paylaşılacak.

"Türkiye dünya standartlarında ilaç üretimi konusunda söz sahibi olabilecek potansiyele sahip"

Türkiye'nin dünya standartlarında ilaç üretimi konusunda deneyimi ve kalitesinin yanı sıra üniversitedeki bilimsel üretimiyle yetişmiş insan gücü ile birlikte bu pazarda söz sahibi olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “İhracatımız az, bu azlık bizim daha çok ileri teknolojileri kullanmamız, araştırma geliştirme çalışmaları yapmaya yönelmemiz, bunun için alt yapı projeleri geliştirmemiz, ithal ilaçların belli bir standartta ve kapsamda kanuni verilerini çıkarmaktır. Bu eczacılık fakültemizin düzenlediği İkinci Ulusal Eczacılık Kongresi günümüz eczacılık alanındaki ileri teknolojileri ve çalışmalarının paylaşımı için önemli bir kongre olacaktır. Bu bağlamda çalışmalarını buraya getirip bizle paylaşan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

"2023 vizyonuna ışık tutulması amaçlanmıştır"

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel ise İHA mikrofonuna yaptığı açıklamalarda “Öncelikle Asya Avrupa arasında bir köprü, hem tarihi hem modern küresel bir şehir kadim İstanbul'umuzda 14-16 Kasım tarihleri arasında bütün meslek örgütlerimiz ve Marmara Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz eczacılıkta katma değer odaklı bilgi paylaşımı temalı 2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresini gerçekleştiriyoruz. Bu sene fakültemizin 55'inci yılı ve fakültem adına bu etkinliğin düzenlenmesinden onur duyuyorum. Bu katılımcı yaklaşım ile ulusal alanda, bilimsel paylaşım ile katma değerleri, ürünleri hedefleyen patent ve proje odaklı ekiplerin kurulması ve 2023 vizyonuna ışık tutulması amaçlanmıştır. Kongremizde eczacılığın temel meslek bilimleri, eczacılık teknolojisi, klinik eczacılık, farmastik biyoteknoloji, eczacılık işletmeciliği, ilaç endüstrisi, kozmetik, patent, Ar-Ge, klinik araştırmalar konularında güncel bilgiler paylaştırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel, kongrenin 2023 vizyonuna ışık tutmasını amaçladıklarını belirterek “Kongrede aynı zamanda Klinik Eczacılık Olgu Çalıştayı gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önemli bir alanı olan klinik araştırmalar önemli bir konuyu gündeme getirecektir. Şu anda eczacılıkta katma değer odaklı bilgi paylaşımını yapacağımız ve 2023 vizyonunu ışık tutmasını amaçladığımız kongremizin devamının gelmesi amacıyla bütün katılımcılara, emeği geçen herkese ve en başta Marmara Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.