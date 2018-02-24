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'İkinci yarı oynadığımız en iyi futboldu'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Büyük takımların yaptığı şeyi yaptık bugün, 2. dakikada geriye düştüğümü maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik" dedi.

İkinci yarı oynadığımız en iyi futboldu

24 Şubat 2018 19:22

Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının oynadığı futboldan dolayı futbolcularına teşekkür ederek, ligde ikinci yarının en iyi futbolunu oynadıklarını söyledi. Rumen teknik adam, "Bugün oynadığımız maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar domine ettiğimizi düşünüyorum. Takımımı sahada izlerken sezonun ilk devresinde oynayan takımımı hatırladım. Mücadele eden bir takım vardı. Büyük takımların yaptığı şeyi yaptık bugün, 2. dakikada geriye düştüğümüz maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. Oyuncularımı buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum, taraftarlar da aynı şekilde. 11 maçımız kaldı, 11 final. Bursaspor ve Karabükspor maçları var. Bu maçlardan takımımdan en az 4 puan istiyorum. Eğer 6 puan kazanırsak Avrupa kupaları için çok büyük bir fırsat yakalayacağız. Bu iki maça iyi hazırlanacağız. Çok mutluyum gerçekten. Göreve başladığımdan beri ikinci yarı oynadığımız en iyi futboldu. Galatasaray maçının ikinci yarısı gibi oynadık. Bugün Kasımpaşa’ya gol atmayı başardık, Galatasaray’a bunu yapamamıştık" dedi.

Takımını 3-1 öne geçiren penaltı pozisyonunu da değerlendiren Sumudica, "Eminim ki penaltı pozisyonu olmasa dahi Kasımpaşa buradan 1 puan alamazdı" ifadelerini kullandı.

Turan Bulut - Cem Atakan

 

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