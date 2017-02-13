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İkinci yarının lideri Trabzonspor

Ligin ikinci yarısında 4 galibiyet elde eden Trabzonspor 12 puan toplayarak 7 basamak yükseldi ve 6. sıraya yerleşti.

İkinci yarının lideri Trabzonspor

13 Şubat 2017 12:37

Bu sezon lige kötü başlayan ve arka arkaya yaşadığı puan kayıpları ile puan tablosunda alt sıralara inen Trabzonspor, yönetim içinde yaşanan olumsuzluklara rağmen devre arasında yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısının ilk dört haftasında en çok puan toplayan takım oldu. Geride kalan 4 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor’u, 10 puan ile Antalyaspor, 9 puan ile Beşiktaş ve Karabükspor takip etti.

Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesine rağmen ikinci yarıda gösterdiği performansla zirve yarışı veren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı. İlk yarıda önemli puan kayıpları yaşayarak zirveden uzaklaşan Trabzonspor’un 2. yarıdaki bu çıkışı gelecek sezonki hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir yol haritası çizecek.

7 BASAMAK ÇIKTI

Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan ile 13. sırada yer almıştı. Ligin ikinci yarısında ise 4 galibiyet elde eden bordo-mavililer 12 puan toplayarak 7 basamak yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. İkinci yarıda topladığı puanlarla ikinci yarının lideri olan bordo-mavili takım ligin ilk yarısında kaybettiği puanlara yanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında takımların topladığı puanlar ise şöyle Trabzonspor 12, Antalyaspor 10, Beşiktaş ve Karabükspor 9, Kayserispor ve 1 maç eksiği bulunan Adanaspor 7, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor 6, Fenerbahçe 5, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor 4, Alanyaspor 3, Bursaspor, Osmanlıspor ve 1 maç eksiği bulunan Gençlerbirliği 1 puan, 2 maç eksiği bulanan Gaziantepspor 0

Gökmen Şahin

Etiketler: Trabzonspor


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