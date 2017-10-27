Diğer
Kategoriler

İkitelli'de kağıt deposunda yangın çıktı

İkitelli'de bir sanayi sitesinde bulunan kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İkitellide kağıt deposunda yangın çıktı

27 Ekim 2017 14:24

İkitelli'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi A4 blok içerisinde bulunan bir kağıt deposunda saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri çalışanları ve çevrede bulunan diğer vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangına Başakşehir, İkitelli, Bağcılar ve Sultangazi ilçesine bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

Volkan Kayalar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç