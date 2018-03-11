İkitelli'de otomobil bariyerlere girdi

Kaza, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde normal hızda seyreden otomobil bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere girdi. Kaza sonucu aracın ön tarafı hasar görürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, normal hızda seyreden araç bir anda kontrolden çıkıyor. Araç bariyerlere çarparak duruyor. Ön tarafı hasar gören otomobilin sürücüsünün yardımına diğer sürücüler koşuyor.

Doğan Can Cesur