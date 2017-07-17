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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kaza, görenleri şoke etti. Kazada otomobillerden biri ikiye bölünürken, içindekiler mucizevi bir şekilde sağ olarak araçtan çıktılar.

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

17 Temmuz 2017 12:02

Milas-Ören karayolu Bayır Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada virajı alamayan Kenan Kavala’nın kullandığı 48 KE 975 plakalı araç ile Uğur Beçinli’nin kullandığı 48 T 5554 plakalı ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada, Kenan Kavala’nın kullandığı araç ikiye bölünürken, kazaya görenler ikiye bölünen araçtan vatandaşların sağ olarak kurtuluşunu ‘mucize’ olarak nitelendirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, meydana gelen kaza ile başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Çağrı Purma


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