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İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

10 Nisan 2018 16:03

Kaza, Tokat-Turhal karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Yusuf M. idaresindeki 06 RSC 60 plakalı otomobili sürücüsü öğrenilemeyen 60 ZU 691 plakalı otomobille Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hacı Yusuf M. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Ağır yaralanan sürücünün kullandığı otomobilin kaza sonrası ikiye bölündüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Cüneyt Sevindik

 

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