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İkiz bebek sandılar: Karnından bu çıktı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Marien Hastanesindeki doktorlar bir kadın hastadan, 10.2 kilogram ağırlığında tümör çıkardı.

İkiz bebek sandılar: Karnından bu çıktı

24 Ekim 2017 23:26

Özel bir kanser vakası Marien Hastanesi cerrahları tarafından ameliyat edildi. Ameliyata alınan kadın hastanın vücudundan 10.2 kg yumurtalık tümörü alındı. Doktorlar, 90 dakika süren başarılı bir ameliyatın ardından, bir kabak büyüklüğündeki tümörü çıkarmayı başardı. Başhekim Dr. Müller-Funogea, 1985 yılından beri doktor olduğunu ve böylesine büyük bir tümöre ilk kez rastladığını belirterek, bu hastalığın Almanya'da en sık rastlanan hastalıklar arasında beşinci sırada olduğunu vurguladı.

Dr. Müller-Funogea, ''Her, 68 kadından biri yaşam boyu yumurtalık kanseri tarafından etkileniyor. Her yıl yaklaşık 8 bin yeni vakaya rastlanıyor. Bu durum, bu tür genç hastalarda, çok sık rastlanan bir durum değil. Yumurtalık kanseri 50 yaşındaki hastalarda daha çok rastlanıyor. Bu tümör hastanın karnında üç dört yıl yaşamış. Hasta acil servise getirildiğinde ikiz bebek doğuracak şeklinde karnı vardı. Yaptığımız ultrasonun ardından bu büyüklükte tümöre rastlayınca çok şaşırdık. Önemli bir operasyonu başarı ile gerçekleştirdik'' dedi.
Hastanın sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, düsseldorf

 

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