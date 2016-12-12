Cenaze namazı öncesi tabutun başına gelen şehidin eşi ve yakınlarına şehidin babası Mustafa Horoz'un, “Ağlamak yok bakın çekiyorlar, o şerefsizleri güldürmeyeceğiz. Benim oğlum ölürken bile gülüyordu, biz de ağlamayacağız” demesi alanda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Şehit polis memuru Nazif Emre Horoz’un (24) cenazesi Konya’dan alınarak memleketi Seydişehir ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere dedesi Ali Öztürk’ün evinin önüne getirildi. Cenaze daha sonra namazın kılınacağı Muallimhane Camii’ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, AK Parti Konya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi. Şehit Nazif Emre Horoz’un 2014 yılı Haziran ayında ilk görev yeri olan İstanbul’a gittiği, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da evlendiği ve 6 aylık Erva ve Elif isminde ikiz kız çocukları bulunduğu öğrenildi.

İsmail Sünbül