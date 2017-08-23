İkiz çocuklarını kullanan dilenci kadının ekip arkadaşı kameraya saldırdı

Fatih’te bir parkın önünde yere yatırdığı çocukları beyaz örtüyle saran kadın dilenci, yoldan geçen vatandaşlara duygu sömürüsü yaptı. Dilenci kadın beyaz bezlere sardığı çocukların üzerine bir de boş biberon koyarak önünden geçen turistlerin ilgisini çekmeye çalıştı. Ara ara ağlamaklı bir hale bürünen dilenci kadın, kameraları görünce hem kendi yüzünü hem de önüne yatırdığı çocukların yüzünü kapattı. Birlikte dilendiği bir başka kadın ise kendisini görüntüleyen kameraya saldırdı. Bir süre dilenmeye devam eden kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çocukları kaldırıp bulunduğu noktadan uzaklaştı. Yine Fatih’te işlek bir cadde üzerinde dilenen bir başka kadın ise ağzına maske taktığı bir erkek çocuğu önüne yatırarak dilendi. Yoldan geçen vatandaşlardan para dilenen kadın bir süre sonra çocuğu yattığı yerden kaldırıp yer değiştirdi. Yer değiştiren kadın dilenci kameraya aldırış etmeden dilenmeye devam etti.

“Çocukları öldü zannettim”

Dilenci kadına bir miktar para veren bir vatandaş, “Ben çocukları ölü zannettim, çocukları ölü gibi yatırarak dileniyor. Turistler de para verdiler dilenciye. Dilenmek bence suç” dedi.