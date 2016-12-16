Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 85 yaşındaki üçüz nineler Türkiye’nin tanınan simalarından oldular. Doğdukları günden bu yana hiç ayrılmayan üçüz nineleri geçtiğimiz ay kanser ayırdı. Yaklaşık bir yıl önce ilik kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören üçüzlerden Hayriye Sarı geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Sarı'nın vefatı, kardeşleri Hacer ve Emriye Sarı başta olmak üzere tüm Orduluları yasa boğdu. Üçüzlerinin ölümü ile ikiz kalan Hacer ve Emriye Sarı hemen hemen her gün Hayriye Sarı’nın kabrini ziyaret ederek üçüzlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını bir kez daha göstermiş oldular.

Tek istekleri Emine Erdoğan’ı görmek

Kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşayan ve ikiz kalan Emriye ve Hacer Sarı kardeşler büyük üzüntü yaşarken tek isteklerinin yaklaşık 3 yıl önce kendilerine ev yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı görmek ve ona teşekkür etmek olduğunu belirttiler. Emine Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini belirten ikiz ninelerden Emriye Sarı, “Biz onu çok seviyoruz. Bizi severse gelir, yol iz açık. Gelmesini çok istiyoruz” dedi.

Ninelerden Hacer Sarı ise, “Ben gelmesini çok istiyorum. Onu her gün görmek istiyorum. Bize ev yaptılar çok sağ olsunlar” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Hayriye Sarı’da görmeyi istemiş

İkiz kalan ninelerin bakımını üstelenen ve üçüzlerden tek evli olan Emriye Sarı’nın kızı olan Emine Sarı, ikiz ninelerin tek isteğinin Emine Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden üçüz ninelerden Hayriye Sarı’nın da Emine Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini ancak nasip olmadığını ifade eden Sarı, “Teyzemin ve annemin tek isteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı görmek. Vefat eden Hayriye teyzemin de isteği onu görmekti. Şimdi tek istekleri Emine Erdoğan’ın yanına gitmek veya kedisinin gelmesi durumunda da onu görebilmek” şeklinde konuştu.

3 yıl önce Emine Erdoğan’ın desteği ile ev yapıldı

Üç yıl önce Emriye, Hacer ve Hayriye Sarı, konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında barındıkları evle ilgili karşılaştıkları sıkıntıları dile getirmiş programı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise üçüz ninelere ev yapılması için harekete geçilmesini istemişti. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Perşembe Kaymakamlığı'nın çalışmasıyla Yazlık Mahallesi'ndeki üçüzlerin eski evi yıkılarak yerine 3 ay gibi kısa sürede alt katı bodrum olmak üzere 2 katlı, üst katında 2 oda bulunan 53 metrekare büyüklüğünde yeni ev yapılarak iyi bir evde oturmaları sağlanmıştı.