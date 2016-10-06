Peru'da 29 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'na 36 sporcu ile katılan Türkiye 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Aybüke Yılmaz “En Değerli ve Teknik Bayan Sporcu” ödüllerine layık görüldü.

En değerli Sporcu Aybuke Yılmaz

“En Değerli ve Teknik Bayan Sporcu” ödüllerine layık görülen Milli sporcu Elif Aybuke Yılmaz, kendisini ziyaret etmek için evine gelen gazetecilere çay yapıp pasta ikram etti. “Bu şampiyonluk benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Hayalimi gerçekleştirmiş olmak ve vatanımı bu şekilde temsil edebilmek benim için çok büyük bir zevk, büyük bir gurur.” diyen ve çok mutlu olduğunu belirten Elif Aybüke Yılmaz, şöyle konuştu:

“Şu anda sosyal medyada dönen videolarda görülüyor. Orada zafer gözyaşlarına katılan sadece Türk takımı olmadı, benim yurt dışındaki arkadaşlarım da oldu. Tüm tribün beni ayakta alkışladı. Çok büyük bir gurur, sonra da çok büyük bir baskı aslında, dünyanın en iyi iki adamının yeğeni ve kızısınız, siz de dolayısıyla en iyi olmak zorundasınız. Biz bu şekilde yetiştirildik, bizim hayatımızın amacı, vatanı bu şekilde temsil etmekti. Elimizden geleni bu yolda yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah” dedi.

"Çok fazla azar ve fırça yedik"

Tekvandonun ailesi ile bütünleşen bir spor branşı olduğunu kaydeden Yılmaz “Çok fazla azar, fırça yedik ama bu bizim daha ileriye gitmemiz içindi. Tekvando bizi biz yapan bir spor. Ailemizi gerçekten bütünleştiren bir spor. Bizim temel taşımız neredeyse. Ben şu anda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulunda 4'ncü sınıf öğrencisiyim. Okulumu spor sayesinde kazandım, şu anda spor sayesinde para kazanıyorum, spor sayesinde bir yerlerde var olabiliyorum. O yüzen Tekvando benim hayatımı kazanmama yardımcı oldu. Bu spor branşı tam anlamıyla bir disiplin olduğu için beni de ben yapan şeydi aslında. Tekvando sporunun şuan Türkiye’de insanların kafa yapısına uygun olduğu için bu sporun yapılmasını özellikle öneriyorum.”

Yılmaz: "Gurur verici..."

Yıldız Erkekler Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Muhammed Yılmaz, “Her sabah saat 05.00’de antrenman yapıyoruz. Ailedeki herkesin sporcu olması çok gurur verici bir durum. Ay yıldızı en iyi şekilde dalgalandırdık, kendimi çok mutlu hissediyorum. Bundan sonra dünya şampiyonu olacağım, ondan sonra da olimpiyat şampiyonu olacağım” diye konuştu.

Mustafa Yılmaz: “Bu şampiyonluğumuzu 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin ailelerine ve Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz”

Poomse’de dünyanın en iyi sporcusu olan ve 51/60 yaşta Dünya Şampiyonu olan baba Mustafa Yılmaz, “Ailemin tekvando ile macera benimle başladı, benden sonra kardeşimle, daha sonra öteki kardeşlerim Özcan ve Mehmet’le devam etti. Çocuklarımızı da en iyi şekilde çalıştırarak, gelişimlerini sağlayarak, büyük müsabakalarda başarılı olmalarını sağladık. Tekvando macerası sadece çalışmakla olmadı. Avrupa ve dünyada büyük dereceler elde ettik. Özellikle Avrupa’da 10 tane şampiyonluk elde ettim, 4 tane dünya şampiyonluğu, yaklaşık 5 tane dünya ikinciliği, 8 tane de dünya üçüncülüğüm var. Bunun akabinde de uluslar arası faaliyetlerde derecelerimiz var. Bundan sonra yapacağımız işler yalnızca kendi ailemiz içindeki insanları geliştirmek değil, salonlarımızın içinde bulunan yetenekleri bularak onları belirli seviyelere getirip milli sporcu yapmak. Onlara da bu heyecanı yaşatıp şampiyon yapmak. Kızım bu sene en değerli, en teknik sporcu unvanını kazandı. Bende 2010 yılında dünya şampiyonu olup MPV ödülünü almıştım. Gururlanıyor insan ama bu gurur yalnızca benim değil, ayrıca Tekvando Federasyonu'nun, Spor Genel Müdürlüğü'nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu şampiyonluğumuzu 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin ailelerine armağan ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz” diyen baba Yılmaz, 15 Temmuz şehitleri ile gazileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fedakarlıklarının önemini anlattı.

Yılmaz, “Eğer 15 Temmuz’da darbe olsaydı, biz bu müsabakaya gidemeyecektik. Onların bu fedakarlığı bizim bu müsabakalara katılmamıza sebep oldu, onları rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Bundan sonra var gücümüzle çalışarak, onlar için büyük şampiyonluklar elde etmeye söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Yılmaz: “İstiklal Marşı ve bayrak bizim için ön planda”

İkiz kardeşin küçüğü olan ve 30 yaş üzeri senkronda dünya ikincisi olan Kemal Yılmaz, “Mustafa hoca benden 15 dakika büyük. Ben Poomse’ye 9 sene önce başlayıp ciddi bir şekilde devam ettim. Bu arada 13 tane büyük madalya kazandım. Hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ama dünya ikincisi olduk. Ciddi idmanlar yaptık, iyi hazırlandık. Şükürler olsun başardık. İkincilik de bize önümüzdeki günlerde daha iyi yollar açacak diye düşünüyorum. Biz haftanın her günü idmanlardayız. Bu arada çocuklar da bizimle beraber idmanlara geliyor yiyoruz, içiyoruz, hep beraber idmana gidiyoruz. Bizim ailede yaşımız ilerledikçe vücudumuz da mükemmel bir şekilde ilerliyor. Bu özellikleri de Avrupa ve dünya şampiyonalarına yansıttığımızda güzel başarılar geliyor. Özellikle bu müsabakada Mustafa hocanın birinci olacağı görünüyordu. En büyük hedefimiz Elif’ti. Elif’in orada sükse yapması gerekiyordu. Çünkü zamanı gelmişti. Biz müsabakalar öncesinde hem birbirimizi çok iyi motive ediyoruz, hem de takımdaki arkadaşlarımızı motive ederek takımın da en yüksek seviyeye gelmesi için elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir özellik. Çünkü oraya gittiğimizde İstiklal Marşı ve bayrak bizim için ön planda” açıklamasında bulundu.

"Sopa bile yerler"

Hata yaptıklarında kızını, oğlunu ve kardeşini affetmediğini söyleyen Kemal Yılmaz “Fırça değil, sopa bile yerler benden. Onların en üst seviyede sporcu olmaları için çabalıyorum, onların da semeresi burada. Allah izin verirse 65 yaşıma kadar da devam etmek istiyorum. Şu anda 51 yaşındayım ve ben korta çıktığım zamanda tüm sporcular beni izliyor. Benim yüksek performansıma hayret ediyorlar. Ben her gün 4-5 saat antrenman yapıyorum. Yüksek seviyede antrenman yaptığım için de şu anda anatomik yaşım benim 22, 23. Fiziksel olarak çok üst seviyede olduğum için gençlerin yapmış olduğu hareketleri yapıyorum 50 yaş üzeri yarışmada. Ondan dolayı rakiplerim bana yetişemiyor. Yaklaşık 15 senedir Tekvando milli takımının da kaptanıyım, ailenin zaten babasıyım, antrenörüyüm, kaptanıyım, ailenin ben herşeyiyim” dedi.