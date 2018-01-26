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İkiz kardeşleri ölüm bile ayıramadı

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İkiz kardeşleri ölüm bile ayıramadı

26 Ocak 2018 23:18
İkiz kardeşleri ölüm bile ayıramadı - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tire-Bayındır karayolunda Çatal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır’dan Ödemiş yönüne seyir halinde olan 35 KS 630 plakalı panelvan araç, Tire yönünden kavşağa çıkan Özkan Tosun (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da hurdaya dönerken, panelvan araçta bulunan ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun (32), Fatma Tosun (31), Köksal Tosun (58), Nezaket Tosun (32) ve Zehra Tosun (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ölen ikiz kardeşlerin olay yerine gelen yakınları acı manzarayı görünce sinir krizi geçirdi.

Öte yandan çevre sakinleri Tire-Ödemiş ve Bayındır yollarını birbirine bağlayan kavşakta sık sık kaza meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

 

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